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29.06.2018 г. | 08:48
На Южном Урале продолжают бушевать грозы с градом и шквальным ветром
11.07.2018 г. 14:08
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинской области снова продлили штормовое предупреждение.
По данным челябинского гидрометцентра, в отдельных районах днем в среду, 11 июля, а также ночью и днем в четверг, 12 июля, ожидаются очень сильные дожди с грозами и крупным градом. Порывы ветра в грозу могут достигать 25 м/с и более. В МЧС продлили экстренное предупреждение еще на сутки.
Южноуральцам напомнили об опасности деревьев, ЛЭП и неустойчивых конструкций в грозу и при сильном ветре, а автолюбителей предупредили о повышении количества ДТП и возможных заторах на дорогах.
Фото с сайта pixabay.com
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