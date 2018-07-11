На Южном Урале продолжают бушевать грозы с градом и шквальным ветром

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области снова продлили штормовое предупреждение.

По данным челябинского гидрометцентра, в отдельных районах днем в среду, 11 июля, а также ночью и днем в четверг, 12 июля, ожидаются очень сильные дожди с грозами и крупным градом. Порывы ветра в грозу могут достигать 25 м/с и более. В МЧС продлили экстренное предупреждение еще на сутки.

Южноуральцам напомнили об опасности деревьев, ЛЭП и неустойчивых конструкций в грозу и при сильном ветре, а автолюбителей предупредили о повышении количества ДТП и возможных заторах на дорогах.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 11.07.2018 г.»