Златоуст, Троицк и Верхнеуральск получат по 2 млн рублей на поддержку бизнеса

Фото с сайта lipetsknews.ru

В Челябинской области назвали города и районы с наиболее благоприятным инвестклиматом.

Их оценивали по трем направлениям — созданию условий для ведения бизнеса, развитию малого и среднего предпринимательства, а также развитию конкуренции и муниципально-частного партнерства.

По итогам 2017 года лидерами стали Златоуст, Троицк и Верхнеуральский район. Они получат губернаторские целевые гранты в размере 2 млн рублей. Из можно будет потратить на повышение инвестиционной привлекательности, развитие бизнеса, инфраструктурное обеспечение инвестпроектов, а также на премирование отличившихся работников местных администраций.

В числе территорий, где необходимо усилить работу по улучшению условий для предпринимателей, назвали Красноармейский, Агаповский, Увельский, Октябрьский районы, а также Трехгорный и Копейск.

Фото с сайта lipetsknews.ru

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