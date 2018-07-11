- 62.098р. - 0.3462
- 72.8472р. - 0.4998
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29.06.2018 г. | 08:48
Златоуст, Троицк и Верхнеуральск получат по 2 млн рублей на поддержку бизнеса
11.07.2018 г. 13:56
В Челябинской области назвали города и районы с наиболее благоприятным инвестклиматом.
Их оценивали по трем направлениям — созданию условий для ведения бизнеса, развитию малого и среднего предпринимательства, а также развитию конкуренции и муниципально-частного партнерства.
По итогам 2017 года лидерами стали Златоуст, Троицк и Верхнеуральский район. Они получат губернаторские целевые гранты в размере 2 млн рублей. Из можно будет потратить на повышение инвестиционной привлекательности, развитие бизнеса, инфраструктурное обеспечение инвестпроектов, а также на премирование отличившихся работников местных администраций.
В числе территорий, где необходимо усилить работу по улучшению условий для предпринимателей, назвали Красноармейский, Агаповский, Увельский, Октябрьский районы, а также Трехгорный и Копейск.
Фото с сайта lipetsknews.ru
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