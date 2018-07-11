Самым эффективным министром в южноуральском правительстве стал глава минсвязи Александр Козлов

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области составили рейтинг эффективности 25 руководителей органов исполнительной власти.

Итоги их деятельности за 2017 год подвели на совещании губернатора в среду, 11 июля. Возглавил рейтинг начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев, на втором месте — начальник главного управления юстиции Валерий Быков. Замыкает тройку лидеров глава областного минсвязи Александр Козлов — он оказался самым эффективным среди министров.

В незначительном отрыве от Александра Козлова — министр финансов Андрей Пшеницын. Аутсайдерами рейтинга стали глава минстроя Виктор Тупикин, экс-министр здравоохранения Сергей Кремлев и Леонид Одер, возглавляющий областное министерство физической культуры и спорта.

Эффективность деятельности оценивали по нескольким критериям, в их числе — качество исполнения указов президента и поручений губернатора, качество предоставления госуслуг и финансовый менеджмент.

Позиция руководителя ведомства в списке не имеет юридических и финансовых последствий. Однако губернатор Борис Дубровский заявил, что внимательно изучает рейтинги эффективности, и отметил, что по их результатам будут приниматься кадровые решения.

Фото с сайта pravmin74.ru

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