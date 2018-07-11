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29.06.2018 г. | 08:48
В Кыштыме девушка погибла, выпав из кузова пикапа местного предпринимателя
11.07.2018 г. 13:27
Фото с сайта sibkray.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка.
Трагедия произошла 30 июня ночью. Пьяная девушка ехала в кузове пикапа Volkswagen Amarok и снимала на телефон видео. Во время одного из маневров она не удержалась и выпала на проезжую часть. В результате ДТП девушка скончалась.
За рулем иномарки находился 43-летний местный предприниматель. В его крови также обнаружили алкоголь. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения виновнику, сообщили в пресс-службе областного ведомства.
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