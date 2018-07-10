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В Челябинской области откроют импортозамещающее производство погрузчиков
10.07.2018 г. 16:06
Фото с сайта borsa-motokari.com
Южноуральское Агентство инвестиционного развития на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписало соглашение с инвестором из Болгарии в сфере машиностроения.
Один из ведущих производителей автопогрузчиков, болгарская компания «Балканкар-рекорд», откроет в Челябинской области свое производство. Помимо погрузчиков и штабелеров также будут выпускаться комплектующие к ним. В качестве господдержки запрошены субсидии от минпромторга России и Фонда развития промышленности.
Сейчас 95% погрузчиков ввозят в Россию из-за рубежа. Ежегодный совокупный объем импорта готовых машин оценивается примерно в 20 млрд рублей. Комплектующих к ним ввозят в Россию почти на такую же сумму.
Фото с сайта borsa-motokari.com
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