В Челябинской области откроют импортозамещающее производство погрузчиков

Фото с сайта borsa-motokari.com

Южноуральское Агентство инвестиционного развития на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписало соглашение с инвестором из Болгарии в сфере машиностроения.

Один из ведущих производителей автопогрузчиков, болгарская компания «Балканкар-рекорд», откроет в Челябинской области свое производство. Помимо погрузчиков и штабелеров также будут выпускаться комплектующие к ним. В качестве господдержки запрошены субсидии от минпромторга России и Фонда развития промышленности.

Сейчас 95% погрузчиков ввозят в Россию из-за рубежа. Ежегодный совокупный объем импорта готовых машин оценивается примерно в 20 млрд рублей. Комплектующих к ним ввозят в Россию почти на такую же сумму.

Фото с сайта borsa-motokari.com

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