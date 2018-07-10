В Магнитогорске организатор финансовой пирамиды похитил у вкладчиков более 133 млн рублей

Фото с сайта yarcube.ru

В Магнитогорске вынесли приговор учредителю потребительского кооператива, присвоившему деньги вкладчиков.

Основатель и региональный менеджер компании «Грандъ Капиталъ Кредит» в течение пяти лет, с 2011 по 2016 год, принимал сбережения людей под высокие проценты и обещал своевременно их вернуть. Таким образом он создал пирамидальную схему, с помощью которой обманул почти 500 человек, вложивших более 133 млн рублей. Большинство пайщиков — пенсионеры из Челябинской и Свердловской областей.

Мужчина отмывал деньги через фиктивные договоры займа на подставных лиц и лизинговые платежи за автомобили представительского класса. За мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем, его приговорили к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Фото с сайта yarcube.ru

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