- 62.4442р. - 0.3896
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29.06.2018 г. | 08:48
В Магнитогорске организатор финансовой пирамиды похитил у вкладчиков более 133 млн рублей
10.07.2018 г. 15:42
В Магнитогорске вынесли приговор учредителю потребительского кооператива, присвоившему деньги вкладчиков.
Основатель и региональный менеджер компании «Грандъ Капиталъ Кредит» в течение пяти лет, с 2011 по 2016 год, принимал сбережения людей под высокие проценты и обещал своевременно их вернуть. Таким образом он создал пирамидальную схему, с помощью которой обманул почти 500 человек, вложивших более 133 млн рублей. Большинство пайщиков — пенсионеры из Челябинской и Свердловской областей.
Мужчина отмывал деньги через фиктивные договоры займа на подставных лиц и лизинговые платежи за автомобили представительского класса. За мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем, его приговорили к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта yarcube.ru
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