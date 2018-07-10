Дорожники отремонтировали Свердловский проспект на 80%

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В Челябинске завершается ремонт Свердловского проспекта.

Работы проводят на трех участках: от Мастеровой до Комсомольского проспекта, от Островского до проспекта Победы и от улицы Калинина до Труда. Ремонт по центру проезжей части уже закончен, осталось доделать крайние правые полосы, сообщил замдиректора компании «Южуралмост» Алексей Струговец. Ремонт проводят тремя укладчиками, это позволяет сделать покрытие бесшовным.

Затем дорожники перейдут на проспект Победы на участок от улицы Ворошилова в сторону Салавата Юлаева. Подготовительные работы там уже провели, все готово к укладке асфальтобетона. Также в этом году отремонтируют проспект Ленина, улицы Красную, Энгельса, Блюхера и автодорогу «Меридиан».

Все новости за 10.07.2018 г.»