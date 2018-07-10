В Челябинске к саммиту ШОС реконструируют гостиницу «Визит» на улице Елькина

Фото с сайта wikimapia.org

В центре Челябинска в здании Советского райсуда переоборудуют гостиный дом.

Соответствующее соглашение подписали региональное Агентство инвестиционного развития и компания USTA Hotels в присутствии губернатора Бориса Дубровского. Переговоры состоялись на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Челябинскую гостиницу «Визит», которая находится по адресу улица Елькина, 76, реконструируют в рамках коммерческой концессии. Статус отеля доведут до «трех звезд», там оборудуют 50 стандартных номеров, один люкс, ресепшен с лобби-баром и конференц-зал на 40-50 человек. На модернизацию планируется потратить порядка 63 млн рублей.

Фото с сайта wikimapia.org

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