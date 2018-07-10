Челябинск
- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинске к саммиту ШОС реконструируют гостиницу «Визит» на улице Елькина
10.07.2018 г. 15:28
Фото с сайта wikimapia.org
В центре Челябинска в здании Советского райсуда переоборудуют гостиный дом.
Соответствующее соглашение подписали региональное Агентство инвестиционного развития и компания USTA Hotels в присутствии губернатора Бориса Дубровского. Переговоры состоялись на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Челябинскую гостиницу «Визит», которая находится по адресу улица Елькина, 76, реконструируют в рамках коммерческой концессии. Статус отеля доведут до «трех звезд», там оборудуют 50 стандартных номеров, один люкс, ресепшен с лобби-баром и конференц-зал на 40-50 человек. На модернизацию планируется потратить порядка 63 млн рублей.
Фото с сайта wikimapia.org
Новости на эту тему
- 10.07.2018 г. Борис Дубровский заявил, что конгресс-холл на берегу реки Миасс не предусматривает проведения сессий саммитов ШОС и БРИКС
- 05.07.2018 г. В Челябинске за 1,5 млрд рублей отремонтируют фасады домов к саммиту ШОС
- 22.06.2018 г. В Челябинске на территории парка «Рифей» к саммиту ШОС построят гостиницу
- 22.06.2018 г. Челябинск не успеет построить конгресс-холл на берегу Миасса к саммиту ШОС
- 21.06.2018 г. К саммиту ШОС в Челябинске поставят фонарные столбы с каслинским литьем