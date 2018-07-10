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29.06.2018 г. | 08:48
В городах Челябинской области продлили режим НМУ
10.07.2018 г. 15:05
Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности действует в Челябинске, Коркино и Карабаше.
Из-за жары и слабого ветра в приземном слое атмосферы продолжают накапливаться загрязняющие вещества. В городе может возникнуть смог. В Челябинске режим НМУ объявили с 19:00 вторник, 10 июля, до 14:00 11 июля. В Коркино он также продлится до 14:00 11 июля.
Предприятия региона получили соответствующее предупреждение и обязаны снизить объемы выбросов. Росприроднадзор просит автовладельцев больше пользоваться общественным транспортом, а местных жителей призывает не жечь костры и проводить работы, связанные с запылением. Городской администрации предписано ограничить въезд в город большегрузных автомобилей.
Фото с сайта pravmin74.ru
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