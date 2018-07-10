В городах Челябинской области продлили режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности действует в Челябинске, Коркино и Карабаше.

Из-за жары и слабого ветра в приземном слое атмосферы продолжают накапливаться загрязняющие вещества. В городе может возникнуть смог. В Челябинске режим НМУ объявили с 19:00 вторник, 10 июля, до 14:00 11 июля. В Коркино он также продлится до 14:00 11 июля.

Предприятия региона получили соответствующее предупреждение и обязаны снизить объемы выбросов. Росприроднадзор просит автовладельцев больше пользоваться общественным транспортом, а местных жителей призывает не жечь костры и проводить работы, связанные с запылением. Городской администрации предписано ограничить въезд в город большегрузных автомобилей.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 10.07.2018 г.»