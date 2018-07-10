В Челябинске травмированных пациентов реабилитируют липкими лентами

Фото с сайта neckpain.ru

Челябинские врачи освоили японскую методику кинезиотейпирования травмированных конечностей.

Она нашла широкое применение в отделении реабилитации челябинской областной больницы №3. На участки тела, подверженные травмам и заболеваниям, накладывают тейп — специальный эластичный гипоаллергенный пластырь в виде широкой ленты. При правильном наложении он быстро снимает отеки и ускоряет восстановление связок, мышц и суставов без применения лекарств.

Технологию тейпирования разработали в Японии. Она вошла в широкий обиход после Олимпиады 2008 года в Пекине.

Фото с сайта neckpain.ru

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