В рейтинге самых влиятельных политиков Челябинской области по версии АПЭК усилились позиции силовиков

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Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг 50 самых влиятельных политиков Южного Урала в июне 2018 года.

Аналитики отметили, что в июне на Южном Урале произошло много событий, которые сказались на влиянии региональных политиков. Речь как о общефедеральной повестке (дискуссии и акции протеста по поводу пенсионной реформы, назначение нового полпреда УрФО), так и о местной (начало реальной подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, конфликтная кампания по выборам главы Миасса).

Изменения в новом рейтинге произошли уже в тройке лидеров. Первое место традиционно занимает губернатор Борис Дубровский. А вот председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова со второй строчки на третью сместил начальник управления ФСБ по региону Юрий Никитин. Это связывают с резким усилением активности силовиков, в частности, их участием в экологических проверках на предприятиях региона.

В первой десятке рейтинга остались мэр Челябинска Евгений Тефтелев, вице-губернатор Евгений Голицын, руководитель управления Следственного комитета Денис Чернятьев и начальник полицейского главка Андрей Сергеев. Замыкают рейтинг бизнесмен Александр Аристов и два вице-губернатора – Евгений Редин и Руслан Гаттаров.

Ранее альтернативный рейтинг влияния составили аналитики челябинского филиала Президентской академии. Там наоборот отметили сокращение позиций силовиков после того, как прокурор области Александр Кондратьев получил назначение в Хакасию.

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