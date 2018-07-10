- 62.4442р. - 0.3896
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29.06.2018 г. | 08:48
В рейтинге самых влиятельных политиков Челябинской области по версии АПЭК усилились позиции силовиков
10.07.2018 г. 14:27
Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило рейтинг 50 самых влиятельных политиков Южного Урала в июне 2018 года.
Аналитики отметили, что в июне на Южном Урале произошло много событий, которые сказались на влиянии региональных политиков. Речь как о общефедеральной повестке (дискуссии и акции протеста по поводу пенсионной реформы, назначение нового полпреда УрФО), так и о местной (начало реальной подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, конфликтная кампания по выборам главы Миасса).
Изменения в новом рейтинге произошли уже в тройке лидеров. Первое место традиционно занимает губернатор Борис Дубровский. А вот председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова со второй строчки на третью сместил начальник управления ФСБ по региону Юрий Никитин. Это связывают с резким усилением активности силовиков, в частности, их участием в экологических проверках на предприятиях региона.
В первой десятке рейтинга остались мэр Челябинска Евгений Тефтелев, вице-губернатор Евгений Голицын, руководитель управления Следственного комитета Денис Чернятьев и начальник полицейского главка Андрей Сергеев. Замыкают рейтинг бизнесмен Александр Аристов и два вице-губернатора – Евгений Редин и Руслан Гаттаров.
Ранее альтернативный рейтинг влияния составили аналитики челябинского филиала Президентской академии. Там наоборот отметили сокращение позиций силовиков после того, как прокурор области Александр Кондратьев получил назначение в Хакасию.
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