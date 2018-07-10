Экстренное предупреждение МЧС о грозах и граде в Челябинской области продлили еще на сутки

Фото с сайта sochi-express.ru

В Челябинской области штормовое предупреждение МЧС будет действовать третий день подряд.

По данным челябинского гидрометцентра, предстоящей ночью и днем в среду, 11 июля, в отдельных районах области ожидаются грозы, град, местами крупный. В горах синоптики прогнозируют очень сильные дожди. При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с и более.

В региональном управлении МЧС предупредили о высокой вероятности аварий на энергосистемах и увеличении количества ДТП на дорогах. Южноуральцев просят при сильном ветре избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Кроме того, в МЧС напомнили, что в грозу опасно купаться и пользоваться мобильными телефонами и прочими электроприборами.

Фото с сайта sochi-express.ru

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