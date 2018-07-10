Борис Дубровский заявил, что конгресс-холл на берегу реки Миасс не предусматривает проведения сессий саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта congress-74.ru

Губернатор Челябинской области сообщил, что первую очередь объекта за цирком должны сдать к началу 2020 года.

Об этом губернатор заявил ТАСС на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Он рассказал, что первая часть 40-этажного общественно-делового центра, который расположится на берегу реки Миасс за цирком, будет построена к концу 2019 года — началу 2020 года.

«Этот комплекс не предусматривает проведение самих мероприятий, сессий ШОС и БРИКС, он нами и руководителями оргкомитета рассматривается как площадка для неких мероприятий культурных», — сказал Борис Дубровский.

Основные сессии саммитов ШОС и БРИКС состоятся в конгресс-холле «Таганай» на улице Труда. По словам главы региона, строительство объекта идет полным ходом и нет «никаких сомнений, что он будет сдан к концу 2019 года».

Фото с сайта congress-74.ru

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