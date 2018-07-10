- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинская область заняла второе место на Урале по количеству потенциальных банкротов
10.07.2018 г. 13:32
Количество потенциальных банкротов по кредитам в Челябинской области за полгода выросло на 2,6%.
По данным национального бюро кредитных историй на 1 июля, на Урале более 96 тыс. человек формально подпадают под действие закона о несостоятельности. Именно у стольких людей есть просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней. Исследователи учитывали все виды розничных займов.
Больше всего потенциальных банкротов в Свердловской области — около 34 тыс. человек. За полгода их количество выросло почти на 10%. Челябинская область — на второй строчке. В регионе 24 тыс. человек имеют проблемный долг. С января произошел рост на 2,6%. Замыкает тройку уральского антирейтинга Ханты-Мансийский автономный округ, где проживает 15 тыс. потенциальных банкротов. Динамика за полгода — +5,5%.
В целом по стране рост количества потенциальных банкротов в первом полугодии существенно замедлился. С начала года их число увеличилось на 4,0% и составило 927 тыс. человек. Большинство из них имеют долги по кредитам, взятым на покупку потребительских товаров (68%), наименьшая часть — по ипотеке (2,2%).
Фото с сайта vsedela.ru
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