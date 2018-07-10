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29.06.2018 г. | 08:48
В сентябре Челябинская область примет российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса
10.07.2018 г. 13:07
Осенью в Челябинске состоится серия деловых встреч представителей малого и среднего бизнеса России и Китая.
Об этом заявил губернатор Борис Дубровский на заседании российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в рамках международной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.
Глава региона в своем выступлении отметил, что торговый оборот Челябинской области и Китая за 2017 год вырос более чем в полтора раза и рассказал о намерении укрепить сотрудничество в ряде сфер, таких как IT и сельское хозяйство.
«В рамках этого форума мы, например, намерены обсудить перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и создание совместно с китайскими компаниями зоны высоких аграрных технологий. Сотрудничество в аграрном секторе между Россией и Китаем пока только стартует, а поэтому потенциал для партнерства здесь колоссальный», — отметил глава региона.
Также Борис Дубровский сообщил, что Южный Урал примет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Встречи деловых кругов двух стран пройдут в Челябинске в сентябре 2018 года.
Фото с сайта gubernator74.ru
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