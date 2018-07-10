Челябинск
- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Челябинские судебные приставы арестовали четыре автомобиля должников на парковке перед МФЦ
10.07.2018 г. 12:23
Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области
Судебные приставы продолжают проводить рейды по крупным парковкам в Челябинске.
За два часа работы на парковке перед МФЦ на улице Труда сотрудники проверили 318 автомобилей с помощью приложения «Мобильный розыск». Выяснилось, что 16 машин принадлежат должникам. С пятью автовладельцами приставы пообщались лично, один из них добровольно погасил госпошлину, а автомоюили остальных — арестовали.
Так, владелец ВАЗ-2109 не оплатил судебную экспертизу, а хозяев еще трех машин — Lada Kalina, BMW X5 и Toyota Land Cruiser — уличили в неуплате многочисленных штрафов за нарушения ПДД, сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.
Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области
Новости на эту тему
- 03.07.2018 г. В Челябинске приставы арестовали шесть автомобилей должников прямо на парковках торговых центров
- 02.07.2018 г. В Челябинской области неизвестный погасил 800-тысячный штраф мужчины, который недавно вышел из колонии
- 19.06.2018 г. Магнитогорец выплатил долг по алиментам в размере 500 тыс. рублей, чтобы вернуть водительские права
- 22.05.2018 г. Челябинские судебные приставы взыскали 17 млн рублей с предпринимателя из Сан-Франциско
- 21.05.2018 г. В Челябинской области алиментщик объяснил долги перед своими детьми провалом в памяти