Челябинские судебные приставы арестовали четыре автомобиля должников на парковке перед МФЦ

Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

Судебные приставы продолжают проводить рейды по крупным парковкам в Челябинске.

За два часа работы на парковке перед МФЦ на улице Труда сотрудники проверили 318 автомобилей с помощью приложения «Мобильный розыск». Выяснилось, что 16 машин принадлежат должникам. С пятью автовладельцами приставы пообщались лично, один из них добровольно погасил госпошлину, а автомоюили остальных — арестовали.

Так, владелец ВАЗ-2109 не оплатил судебную экспертизу, а хозяев еще трех машин — Lada Kalina, BMW X5 и Toyota Land Cruiser — уличили в неуплате многочисленных штрафов за нарушения ПДД, сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

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