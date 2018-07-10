В Челябинской области 20 тонн арбузов пытались перевезти через границу под видом 3,5 тонны капусты

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинскую область не пустили крупную партию арбузов.

Нарушение выявили сотрудники регионального Россельхознадзора в субботу, 7 июля. На КПП в Троицке задержали партию из 20 тонн арбузов, которую везли из Казахстана в Екатеринбург. Выяснилось, что по документам в грузовиках должно было находиться 3,5 тонны капусты.

Машины с грузом направили обратно в Казахстан, а перевозчика оштрафовали за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото с сайта pixabay.com

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