Челябинск
- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинской области 20 тонн арбузов пытались перевезти через границу под видом 3,5 тонны капусты
10.07.2018 г. 12:04
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинскую область не пустили крупную партию арбузов.
Нарушение выявили сотрудники регионального Россельхознадзора в субботу, 7 июля. На КПП в Троицке задержали партию из 20 тонн арбузов, которую везли из Казахстана в Екатеринбург. Выяснилось, что по документам в грузовиках должно было находиться 3,5 тонны капусты.
Машины с грузом направили обратно в Казахстан, а перевозчика оштрафовали за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото с сайта pixabay.com
Новости на эту тему
- 21.06.2018 г. Глава управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов покидает свой пост
- 08.06.2018 г. В Челябинской области через границу пытались провезти 20 тонн арбузов под видом капусты
- 17.05.2018 г. Россельхознадзор забраковал более четверти образцов молочной продукции южноуральских производителей
- 15.05.2018 г. В мясе птицы челябинского производителя нашли смертельно опасные бактерии
- 22.03.2018 г. В продукции двух южноуральских птицефабрик обнаружили опасные бактерии и антибиотики