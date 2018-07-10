В Челябинске 4-летний мальчик погиб после падения с пятого этажа

Фото с сайта rfdeti.ru

На ЧТЗ ребенок погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже.

Трагедия произошла в понедельник, 9 июля, в районе шести часов вечера на улице Танкистов. Четырехлетний мальчик остался в комнате без присмотра, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Врачам спасти мальчика не удалось. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Фото с сайта rfdeti.ru

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