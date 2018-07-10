Челябинск
- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинске 4-летний мальчик погиб после падения с пятого этажа
10.07.2018 г. 12:02
Фото с сайта rfdeti.ru
На ЧТЗ ребенок погиб, выпав из окна квартиры на пятом этаже.
Трагедия произошла в понедельник, 9 июля, в районе шести часов вечера на улице Танкистов. Четырехлетний мальчик остался в комнате без присмотра, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Врачам спасти мальчика не удалось. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.
Фото с сайта rfdeti.ru
Новости на эту тему
- 02.07.2018 г. В Челябинске из окна третьего этажа выпал 1,5-годовалый ребенок
- 25.06.2018 г. В Кыштыме годовалый ребенок выпал из окна со второго этажа
- 13.06.2018 г. В Челябинской области 1,5-годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа
- 29.05.2018 г. В Челябинске мужчина упал с восьмого этажа на припаркованный автомобиль
- 29.03.2018 г. В Челябинске женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома