Прокуратура: ситуация с обманутыми дольщиками грозит ростом социальной напряженности в Челябинской области

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Замгенпрокурора Юрий Пономарев призвал власти Челябинской области принять дополнительные меры по решению проблем обманутых дольщиков.

По данным управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, из 48 проблемных объектов долевого строительства на Урале в Челябинской области находятся 35. В регионе насчитывается более 3 тыс. обманутых дольщиков.

Также в надзорном ведомстве отметили, что в утвержденной дорожной карте не определен механизм разрешения ситуации по 10 недостроенным домам. Это может привести к росту социальной напряженности в регионе, говорится в сообщении прокуратуры. Причиной тому в ведомстве видят недостаточный уровень контроля со стороны минстроя области и длительное отсутствие регламентированного порядка привлечения новых инвесторов и застройщиков для решения проблем дольщиков.

Юрий Пономарев проинформировал о сложившейся ситуации губернатора Бориса Дубровского и призвал главу региона принять дополнительные меры к ее разрешению.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

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