- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
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Прокуратура: ситуация с обманутыми дольщиками грозит ростом социальной напряженности в Челябинской области
10.07.2018 г. 11:30
Замгенпрокурора Юрий Пономарев призвал власти Челябинской области принять дополнительные меры по решению проблем обманутых дольщиков.
По данным управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, из 48 проблемных объектов долевого строительства на Урале в Челябинской области находятся 35. В регионе насчитывается более 3 тыс. обманутых дольщиков.
Также в надзорном ведомстве отметили, что в утвержденной дорожной карте не определен механизм разрешения ситуации по 10 недостроенным домам. Это может привести к росту социальной напряженности в регионе, говорится в сообщении прокуратуры. Причиной тому в ведомстве видят недостаточный уровень контроля со стороны минстроя области и длительное отсутствие регламентированного порядка привлечения новых инвесторов и застройщиков для решения проблем дольщиков.
Юрий Пономарев проинформировал о сложившейся ситуации губернатора Бориса Дубровского и призвал главу региона принять дополнительные меры к ее разрешению.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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