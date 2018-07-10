Челябинская область уклонилась от содержательной реакции на пенсионную реформу

Фото с сайта ysia.ru

Южный Урал вошел в число 24 регионов, в которых не стали однозначно высказываться о повышении возраста выхода на пенсию.

Реакцию региональных властей на федеральный запрос о поддержке повышения пенсионного возраста выяснили в фонде «Петербургская политика». Аналитики выделили несколько вариантов отношения к реформе: полная солидаризация (11 регионов), осторожная солидаризация (17 регионов), мягкое дистанцирование (15 регионов), перенос акцента на встречные социальные меры (2 региона) и уклонение от содержательной реакции (24 региона). Есть еще две группы регионов, в которых власти утратили инициативу (2 региона) и нет полной информации о реакции элит (14 регионов).

Большая часть субъектов, 24, уклонились от однозначного ответа. В их числе Челябинская область. Как отметили исследователи, местное Заксобрание на последнем перед каникулами заседании отказалось рассматривать отзыв на пенсионную реформу. Причиной назвали то, что законопроекты должны вноситься как минимум за 20 дней. Председатель ЗСО Владимир Мякуш сообщил о создании специальной рабочей группы, так как проект «требует проработки и обсуждения с жителями области».

«После того как соберем предложения и поправки, будем принимать решение о дополнительном заседании заксобрания или других формах нашего рассмотрения этого законопроекта. Наличие или отсутствие отзывов не является основанием для того, чтобы Госдума не рассматривала законопроект», — приводят цитату аналитики фонда.

В одной группе с Челябинской областью в том числе оказались Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Кемеровская, Свердловская, Тюменская области, а также Севастополь. Полностью солидарны с реформой власти Башкирии, Бурятии, Хабаровского края, Калининградской, Кировской и Ленинградской областей.

В «Петербургской политике» прокомментировали, что положение региональных элит, перед которыми встала необходимость высказаться о пенсионной реформе, оказалось весьма шатким.

«Хотя федеральная власть допустила возможность некоторых уступок (например, право не выступать за публичную поддержку реформы получили регионы, где осенью предстоят выборы губернаторов или местных парламентов), в целом региональные элиты оказались вынуждены импровизировать, чтобы не обострить отношения с Москвой и в то же время избежать взрывов недовольства предпринимаемыми ими шагами», — отметили в фонде.

Фото с сайта ysia.ru

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