На Челябинскую область снова может обрушиться гроза с градом

Фото: Яна Патракова / vk.com/typical_chelyabinsk

Управление МЧС по Челябинской области продлило экстренное предупреждение.

Днем в понедельник, 10 июля, в отдельных районах региона ожидаются грозы, град, местами крупный. В горах синоптики прогнозируют очень сильные дожди. При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с и более. При этом на востоке области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке — высокая.

Вечером в понедельник, 9 июля, на Челябинск обрушилась сильнейшая гроза. Она бушевала в городе около трех часов. В небе наблюдались необычайно яркие вспышки молний и мощные удары грома. Многочисленные фотографии и видеозаписи очевидцы опубликовали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Фото: Яна Патракова / «Типичный Челябинск»

Пользователи отмечают, что это самая сильная гроза в городе за последние несколько лет. Некоторые из них сообщают, что из-за молний на северо-западе города на некоторое время отключилось электричество. А в Старокамышинске кроме грозы с ливнем прошел крупный град, некоторые горошины были размером с крупную вишню. В соцсетях сообщают, что побило цветы и капусту и оборвало верхушки помидоров.

Фото: Анна Адианова

Кроме того, сильно затопило центральную улицу поселка — на следующее утро маршруткам даже пришлось объезжать этот участок.

Фото: «Подслушано Копейск» / vk.com

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