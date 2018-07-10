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29.06.2018 г. | 08:48
На Челябинскую область снова может обрушиться гроза с градом
10.07.2018 г. 10:14
Управление МЧС по Челябинской области продлило экстренное предупреждение.
Днем в понедельник, 10 июля, в отдельных районах региона ожидаются грозы, град, местами крупный. В горах синоптики прогнозируют очень сильные дожди. При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с и более. При этом на востоке области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке — высокая.
Вечером в понедельник, 9 июля, на Челябинск обрушилась сильнейшая гроза. Она бушевала в городе около трех часов. В небе наблюдались необычайно яркие вспышки молний и мощные удары грома. Многочисленные фотографии и видеозаписи очевидцы опубликовали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».
Фото: Яна Патракова / «Типичный Челябинск»
Пользователи отмечают, что это самая сильная гроза в городе за последние несколько лет. Некоторые из них сообщают, что из-за молний на северо-западе города на некоторое время отключилось электричество. А в Старокамышинске кроме грозы с ливнем прошел крупный град, некоторые горошины были размером с крупную вишню. В соцсетях сообщают, что побило цветы и капусту и оборвало верхушки помидоров.
Фото: Анна Адианова
Кроме того, сильно затопило центральную улицу поселка — на следующее утро маршруткам даже пришлось объезжать этот участок.
Фото: «Подслушано Копейск» / vk.com
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