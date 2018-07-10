В Челябинской области в 2017 году зафиксировали бум кредитования физических лиц

Фото с сайта spbguru.ru

Объем выдачи кредитов на Южном Урале увеличился почти на треть.

В прошлом году возобновился устойчивый тренд на восстановление розничного кредитования, отметила управляющий операционным офисом «Челябинский» банка «Открытие» Ирина Кудрякова. Во-первых, рост был подкреплен снижением ставок вслед за корректировкой ключевой ставки Центробанка. По данным на 1 января 2017 года, она составляла 10%, в течение года несколько раз снижалась и к концу декабря достигла значения 7,75%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%. Во-вторых, сказался фактор отложенного спроса, накопленный за 2015-2016 годы, объяснила Ирина Кудрякова.

«В целом по итогам 2017 года рост по системе составил 12,7%. Это данные ЦБ. В Челябинской области объем выдачи по все видам кредитов увеличился на 30% по сравнению с 2016 годом, что дало основание экспертам характеризовать этот период как бум кредитования физлиц. Самым быстрорастущим сегментом розницы стало ипотечное кредитование», — отметила Ирина Кудрякова.

По словам и.о. управляющего розничным бизнесом филиала «Южно-Уральский» «Уральского банка реконструкции и развития» Сергея Щипицына, меняется модель поведения населения: если раньше люди больше сберегали, то с прошлого года стали адаптироваться к ситуации в экономике и возвращаться к потреблению.

«Тот отложенный спрос, который ранее был сформирован, население начало закрывать за счет потребительских кредитов и кредитных карт. Это подтверждают цифры. Например, по данным за пять месяцев 2018 года «Национального бюро кредитных историй», население оформило потребительских займов общим объемом более 1 трлн рублей . Это на 27% больше показателей за аналогичный период 2017 года», — рассказал Сергей Щипицын.

С начала года положительная динамика по выдаче потребительских займов зафиксирована и в Челябинской области, продолжает эксперт. «Челябинская область входит в топ-10 регионов по динамике выдаваемых потребительских кредитов за пять месяцев 2018 года. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 26%. Причины роста спроса, помимо рыночных тенденций, кроются еще и в том, что банки с 2017 года делают потребительские кредиты более доступными», — отметил Сергей Щипицын.

По мнению Ирины Кудряковой, улучшение финансового климата и далее простимулирует кредитный спрос в рознице. «По итогам 2018 года можно спрогнозировать рост до 12-13% и более. В принципе темп, конечно, может замедлиться, но в том случае, если регулятор примет дополнительные меры по охлаждению рынка потребкредитования из-за опасения закредитованности заемщиков. Пока, на наш взгляд, предпосылок для надувания пузыря на рынке розничного кредитования нет, и оно остается одним из самых быстрорастущих сегментов», — считает Ирина Кудрякова.

По данным экспертов, наибольший рост на рынке розничного кредитования в прошлом году показали ипотека и кредитные карты.

Фото с сайта spbguru.ru

Все новости за 10.07.2018 г.»