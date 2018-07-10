В челябинском Саду Победы появилась семья зеленых медведей

Фото с сайта cheladmin.ru

Декоративные фигуры медведей украсили новую Семейную аллею в Саду Победы.

На аллее высадили цветы, поставили лавочки и установили несколько антивандальных фигур из искусственной травы — большое зеленое сердце с двумя белыми голубями и трех медведей. В понедельник, 9 июля, ее открыл глава города Евгений Тефтелев.

«Сад Победы развивается, каждый год появляется что-то новое. И он действительно настоящая визитная карточка города Челябинска. Новая аллея сделана со вкусом, добротно, специально, чтобы жители, побывав здесь, ощущали верность, любовь и семейственность», — сказал Евгений Тефтелев.

Все фигуры антивандальные, на аллее установлено видеонаблюдение, ведется круглосуточная охрана.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

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