- 62.4442р. - 0.3896
- 73.347р. - 0.5895
-
29.06.2018 г. | 08:48
В челябинском Саду Победы появилась семья зеленых медведей
10.07.2018 г. 08:35
Декоративные фигуры медведей украсили новую Семейную аллею в Саду Победы.
На аллее высадили цветы, поставили лавочки и установили несколько антивандальных фигур из искусственной травы — большое зеленое сердце с двумя белыми голубями и трех медведей. В понедельник, 9 июля, ее открыл глава города Евгений Тефтелев.
«Сад Победы развивается, каждый год появляется что-то новое. И он действительно настоящая визитная карточка города Челябинска. Новая аллея сделана со вкусом, добротно, специально, чтобы жители, побывав здесь, ощущали верность, любовь и семейственность», — сказал Евгений Тефтелев.
Все фигуры антивандальные, на аллее установлено видеонаблюдение, ведется круглосуточная охрана.
Фото: пресс-служба администрации Челябинска
- 21.06.2018 г. В Сосновском районе появится областной «Сад Победы»
- 28.06.2017 г. На реконструкцию парка Тищенко и Сада Победы из федерального бюджета направили более 30 млн рублей
- 21.09.2016 г. Костер под танком в Саду Победы устроили два подростка
- 12.09.2016 г. Музей военной техники в Саду Победы пополнит «Бук»
- 09.09.2016 г. В Саду Победы «оживут» танки и зенитно-ракетные комплексы