В трех городах Челябинской области объявили режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

В Карабаше, Магнитогорске и Коркино действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Слабый ветер неблагоприятного направления способствует накоплению в приземном слое атмосферы вредных выбросов производств и выхлопных газов автомобилей.

Как сообщили в региональном управлении Росприроднадзора, режим НМУ будет действовать до 14:00 вторника, 10 июля. По закону в это время предприятия обязаны снижать количество выбросов.

Фото с сайта pravmin74.ru

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