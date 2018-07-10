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В трех городах Челябинской области объявили режим НМУ
10.07.2018 г. 08:24
Фото с сайта pravmin74.ru
В Карабаше, Магнитогорске и Коркино действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
Слабый ветер неблагоприятного направления способствует накоплению в приземном слое атмосферы вредных выбросов производств и выхлопных газов автомобилей.
Как сообщили в региональном управлении Росприроднадзора, режим НМУ будет действовать до 14:00 вторника, 10 июля. По закону в это время предприятия обязаны снижать количество выбросов.
Фото с сайта pravmin74.ru
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