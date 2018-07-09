В Челябинске появилась новая штрафстоянка

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

Эвакуированные в Челябинске автомобили будут хранить на новой штрафстоянке.

Она расположилась в продолжении улицы Труда — около жилого комплекса «Западный луч», сообщает 74.ru. Туда будут отвозить припаркованные с нарушениями машины со среды, 11 июля.

До сих пор штрафстоянка находилась около ЧелГУ на улице Братьев Кашириных. Там оставят битые автомобили или задержанные у нетрезвых водителей. Такие авто часто хранятся месяцами или годами. «Территорию штрафстоянки на Кашириных нам урезали, поэтому места попросту не хватает», — объяснил причины переезда замдиректора компании «Лидер Плюс» Кирилл Сташков.

По его словам, новая площадка хорошо оборудована: территория огорожена, есть система видеофиксации, для клиентов — наличный и безналичный расчет. Пока не известно, смогут ли водители оформлять постановление прямо на штрафстоянке. Делать это вправе сотрудники ГИБДД. Сейчас с гоставтоинспекцией ведутся переговоры, чтобы на новой штрафстоянке постоянно находился инспектор.

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

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