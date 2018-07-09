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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области чешская компания построит завод огнеупорных материалов
09.07.2018 г. 14:08
Представители Южного Урала в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» договорились с инвесторами о производстве огнеупорных материалов.
Завод построят на площадке индустриального парка ММК. Соглашение c чешской компанией «SЕEIF Ceramic a.s» и московским предприятием «Русфаундриконсалт» подписали гендиректор ММК Павел Шиляев и глава регионального Агентства инвестиционного развития Алексей Бобов в присутствии губернатора Бориса Дубровского.
Инвесторами выступают SEEIF seramic s.a. и ООО «Русфаундриконсалт». Объем вложений составит 680 млн рублей. В качестве поддержки запрошена госгарантия под кредит в сумме 500 млн рублей. Ожидается, что на производстве появятся 250 новых рабочих мест.
Фото с сайта gubernator74.ru
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