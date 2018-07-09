В Челябинской области чешская компания построит завод огнеупорных материалов

Фото с сайта gubernator74.ru

Представители Южного Урала в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» договорились с инвесторами о производстве огнеупорных материалов.

Завод построят на площадке индустриального парка ММК. Соглашение c чешской компанией «SЕEIF Ceramic a.s» и московским предприятием «Русфаундриконсалт» подписали гендиректор ММК Павел Шиляев и глава регионального Агентства инвестиционного развития Алексей Бобов в присутствии губернатора Бориса Дубровского.

Инвесторами выступают SEEIF seramic s.a. и ООО «Русфаундриконсалт». Объем вложений составит 680 млн рублей. В качестве поддержки запрошена госгарантия под кредит в сумме 500 млн рублей. Ожидается, что на производстве появятся 250 новых рабочих мест.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 09.07.2018 г.»