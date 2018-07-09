Между «Таганаем», «Солнечной долиной» и Ильменским заповедником запустили автобус

Фото: Анна Адианова

В Златоусте специально для туристов открыли новый автобусный маршрут №388.

Он проложен от национального парка «Таганай» в Златоусте до Ильменского заповедника в Миассе. Автобус едет через автовокзалы обоих городов, поселки Хребет и Сыростан и соединяет знаковые природные достопримечательности горнозаводской зоны Южного Урала.

Машины курсируют на линии ежедневно три раза в день с 6:50 до 18:50. Глава Златоуста Вячеслав Жилин отметил, что новый маршрут вписывается в концепцию агломерации «Горный Урал» и будет полезен не только туристам, но и местным жителям.

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