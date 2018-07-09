В Челябинске металлообрабатывающее предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей за неконтролируемые выбросы

Фото с сайта newstula.ru

«Челябинский завод современных конструкций» привлекли к ответственности за экологические нарушения.

Природоохранная прокуратура в ходе проверки выяснила, что в течение 2017 года предприятие не проводило замеры выбросов в атмосферу диметилбензола и уайт-спирита. Заводская котельная, которая тоже является источником загрязнения воздуха, не имела проекта нормативов по выбросам. Также на предприятии не вели учет поступающих предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

В надзорном ведомстве возбудили дело об административном правонарушении. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей за экологические нарушения, а от руководства потребовали устранить нарушения.

Фото с сайта newstula.ru

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