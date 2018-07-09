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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске металлообрабатывающее предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей за неконтролируемые выбросы
09.07.2018 г. 13:26
«Челябинский завод современных конструкций» привлекли к ответственности за экологические нарушения.
Природоохранная прокуратура в ходе проверки выяснила, что в течение 2017 года предприятие не проводило замеры выбросов в атмосферу диметилбензола и уайт-спирита. Заводская котельная, которая тоже является источником загрязнения воздуха, не имела проекта нормативов по выбросам. Также на предприятии не вели учет поступающих предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.
В надзорном ведомстве возбудили дело об административном правонарушении. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей за экологические нарушения, а от руководства потребовали устранить нарушения.
Фото с сайта newstula.ru
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