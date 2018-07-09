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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинская область и Татарстан договорились о сотрудничестве до 2020 года
09.07.2018 г. 13:02
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.
План мероприятий на период до 2020 года согласовали в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018». Два региона будут развивать сотрудничество в разных отраслях — от производства продуктов питания до совместных проектов в сфере машиностроения и металлургии. Также члены южноуральской делегации провели ряд встреч и переговоров с представителями зарубежных компаний и банков.
В выставке «Иннопром-2018», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, участвуют делегации из 95 стран, свою продукцию представляют более 600 компаний со всего мира.
Фото с сайта gubernator74.ru
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