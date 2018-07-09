В 2019 году Челябинске за 350 млн рублей установят 50 новых дорожных камер

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

Власти планируют расширить сеть уличных камер к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске.

Предполагается, что на первом этапе закупят 50 новых постов фото- и видеофиксации нарушений. Их разместят на гостевых маршрутах и крупных перекрестках. Еще 50 планируется закупить в следующем году.

В городской администрации до 15 июля решат вопрос о выделении на эти цели 350 млн рублей, сообщает Znak.com. Места, где появятся новые камеры, сейчас определяет полиция.

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

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