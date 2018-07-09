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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске силовики пришли с обысками на городскую свалку
09.07.2018 г. 11:44
В муниципальном предприятии «Горэкоцентр», управляющем челябинской свалкой, изъяли документы.
Обыски прошли в субботу, 7 июля, в приемном пункте на въезде на полигон ТБО. Сотрудников полиции интересовала бухгалтерская отчетность. Также они обнаружили 50 тыс. рублей, которые не были нигде задокументированы. По версии правоохранителей, эти деньги могли собирать с машин, которые не имели разрешения на ввоз мусора на полигон, сообщает URA.RU.
Кроме силовиков на свалке продолжают работать ревизоры из регионального министерства экологии. Въезд на городскую свалку для юридических лиц и управляющих компаний, которые обслуживают районы на северо-западе, закрыли с 1 июля. В данный момент отходы временно вывозят на полигон ТБО в Полетаево.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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