В Челябинске силовики пришли с обысками на городскую свалку

Фото с сайта ptzgovorit.ru

В муниципальном предприятии «Горэкоцентр», управляющем челябинской свалкой, изъяли документы.

Обыски прошли в субботу, 7 июля, в приемном пункте на въезде на полигон ТБО. Сотрудников полиции интересовала бухгалтерская отчетность. Также они обнаружили 50 тыс. рублей, которые не были нигде задокументированы. По версии правоохранителей, эти деньги могли собирать с машин, которые не имели разрешения на ввоз мусора на полигон, сообщает URA.RU.

Кроме силовиков на свалке продолжают работать ревизоры из регионального министерства экологии. Въезд на городскую свалку для юридических лиц и управляющих компаний, которые обслуживают районы на северо-западе, закрыли с 1 июля. В данный момент отходы временно вывозят на полигон ТБО в Полетаево.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 09.07.2018 г.»