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На реконструкцию сквера имени Колющенко в Челябинске потратят 11 млн рублей
09.07.2018 г. 11:11
Фото с сайта садпобеды.рф
Власти Советского района займутся реконструкцией мест массового отдыха жителей.
Программа благоустройства затронет дворы, придомовые территории, скверы и пляжи. В сквере имени Колющенко в середине августа планируют запустить вторую очередь реконструкции. На участке в районе перекрестка улиц Омской и Шаумяна появятся зоны отдыха и велосипедные дорожки, там обновят освещение и зеленые насаждения. На это собираются потратить порядка 11 млн рублей.
Фото с сайта садпобеды.рф
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