На реконструкцию сквера имени Колющенко в Челябинске потратят 11 млн рублей

Фото с сайта садпобеды.рф

Власти Советского района займутся реконструкцией мест массового отдыха жителей.

Программа благоустройства затронет дворы, придомовые территории, скверы и пляжи. В сквере имени Колющенко в середине августа планируют запустить вторую очередь реконструкции. На участке в районе перекрестка улиц Омской и Шаумяна появятся зоны отдыха и велосипедные дорожки, там обновят освещение и зеленые насаждения. На это собираются потратить порядка 11 млн рублей.

Фото с сайта садпобеды.рф

Все новости за 09.07.2018 г.»