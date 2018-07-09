Жители домов, попавших под снос из-за развязки на Братьев Кашириных, жалуются на мизерную компенсацию

Фото с сайта uralmostostroy.ru

В Челябинске собираются сносить дома ради строительства транспортной развязки.

Это коснется около десятка зданий в районе улиц Красноармейской, Нагорной, Российской, Береговой и Свободы. Компенсации жильцам рассчитывали исходя из рыночной стоимости с учетом убытков. Однако, как пишет 74.ru, жителей квартала возмутил низкий размер выплат, фактически сопоставимый с ценами на садовые участки — 330 тыс. рублей за сотку и 22 тыс. рублей за квадратный метр жилья.

Некоторые из проживающих отказались от компенсации и не намерены покидать свои дома. Инициативная группа местных жителей готовит обращение к президенту Владимиру Путину и иски в суд.

Глава города Евгений Тефтелев заявил, что сумма в 1 млн рублей за участок является «вполне адекватной» и пообещал обсудить с председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергеем Чигинцевым пути решения возможных конфликтов с жильцами. Челябинцы не исключают, что в случае принудительного сноса бросятся под бульдозер.

Фото с сайта uralmostostroy.ru

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