- 62.8338р. - 0.2878
- 73.9365р. + 0.0337
-
29.06.2018 г. | 08:48
Жители домов, попавших под снос из-за развязки на Братьев Кашириных, жалуются на мизерную компенсацию
09.07.2018 г. 11:04
В Челябинске собираются сносить дома ради строительства транспортной развязки.
Это коснется около десятка зданий в районе улиц Красноармейской, Нагорной, Российской, Береговой и Свободы. Компенсации жильцам рассчитывали исходя из рыночной стоимости с учетом убытков. Однако, как пишет 74.ru, жителей квартала возмутил низкий размер выплат, фактически сопоставимый с ценами на садовые участки — 330 тыс. рублей за сотку и 22 тыс. рублей за квадратный метр жилья.
Некоторые из проживающих отказались от компенсации и не намерены покидать свои дома. Инициативная группа местных жителей готовит обращение к президенту Владимиру Путину и иски в суд.
Глава города Евгений Тефтелев заявил, что сумма в 1 млн рублей за участок является «вполне адекватной» и пообещал обсудить с председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергеем Чигинцевым пути решения возможных конфликтов с жильцами. Челябинцы не исключают, что в случае принудительного сноса бросятся под бульдозер.
Фото с сайта uralmostostroy.ru
- 06.07.2018 г. Вкладчикам лишенного лицензии «Мосуралбанка» начали выплачивать страховые компенсации
- 27.06.2018 г. На развязке за цирком снова перекрыли движение
- 22.06.2018 г. В Челябинске на развязке за цирком перекроют движение транспорта
- 18.06.2018 г. 19 июня на дорожной развязке за цирком перекроют движение от улицы Российской в сторону Кирова
- 09.02.2018 г. ГИБДД объяснила, почему закрыли разворот на М5 жителям Долгодеревенского