Мальчик, пострадавший при взрыве газа в Металлургическом районе, начал самостоятельно дышать

Фото с сайта chelspasatel.ru

10-летний ребенок при взрыве газа в квартире на ЧМЗ получил ожоги 80% тела.

В понедельник, 9 июля, пострадавшего отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

42-летняя мать мальчика, которую госпитализировали с ожогами 40% тела, скончалась в больнице неделю назад.

Взрыв газового баллона произошел днем 20 июня, на втором этаже дома на улице Липецкой. В результате в квартире оказались разрушены стены и балкон, а также выбиты двери и окна. Жильцов первых двух подъездов эвакуировали, пять квартир впоследствии признали опасными для проживания. Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту взрыва уголовное дело.

Фото с сайта chelspasatel.ru

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