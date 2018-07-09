Челябинск
- 62.8338р. - 0.2878
- 73.9365р. + 0.0337
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Мальчик, пострадавший при взрыве газа в Металлургическом районе, начал самостоятельно дышать
09.07.2018 г. 11:00
Фото с сайта chelspasatel.ru
10-летний ребенок при взрыве газа в квартире на ЧМЗ получил ожоги 80% тела.
В понедельник, 9 июля, пострадавшего отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
42-летняя мать мальчика, которую госпитализировали с ожогами 40% тела, скончалась в больнице неделю назад.
Взрыв газового баллона произошел днем 20 июня, на втором этаже дома на улице Липецкой. В результате в квартире оказались разрушены стены и балкон, а также выбиты двери и окна. Жильцов первых двух подъездов эвакуировали, пять квартир впоследствии признали опасными для проживания. Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту взрыва уголовное дело.
Фото с сайта chelspasatel.ru
Новости на эту тему
- 02.07.2018 г. Женщина, которая пострадала при взрыве газа на ЧМЗ, скончалась в больнице
- 26.06.2018 г. В Металлургическом районе в доме, где взорвался газовый баллон, пять квартир признали опасными для проживания
- 20.06.2018 г. Дом в Металлургическом районе, в котором рванул баллон с газом, проверят на вероятность разрушения
- 28.02.2018 г. В двухэтажном доме в Челябинской области взорвался газ
- 20.02.2018 г. В Челябинской области от взрыва газа в частном доме пострадал пожилой мужчина