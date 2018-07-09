Свыше 200 предпринимателей Челябинской области примут участие в переговорах с китайскими бизнесменами

Фото с сайта privet-sovet.ru

В среду, 11 июля, Челябинск примет самую большую в своей истории деловую делегацию из Китая.

Представители более чем 120 компаний провинции Хэйлунцзян приедут, чтобы найти партнеров. Предстоящий визит отличает не только количество участников делегации, но ее состав. Челябинск посетят лидеры тяжелой и легкой промышленности, научной и ИТ-сфер.

«Люди привыкли к тому, что к нам приезжают в основном аграрии Китая, и мы сотрудничаем только в направлении сельского хозяйства. Это большое заблуждение. Агропромышленный комплекс представлен в составе делегации в меньшей степени. Мы готовимся к приему, прежде всего, промышленников», – отметила директор центра внешнеэкономической деятельности ЮУТПП Наталья Осипова.

Переговоры будут проходить в течение двух дней. На встречи с китайскими бизнесменами заявились более 200 предпринимателей Челябинской области. В ЮУТПП это количество назвали беспрецедентным.

Участники смогут презентовать потенциальным деловым партнерам из Китая свой бизнес, завязать контакты и определить шаги для сотрудничества.

Прием заявок завершится во вторник, 10 июля.

Фото с сайта privet-sovet.ru

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