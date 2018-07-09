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На Южном Урале ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром
09.07.2018 г. 09:07
Фото с сайта nicefon.ru
Управление МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение.
Днем в понедельник, 9 июля, в отдельных районах области прогнозируют грозы, местами выпадет крупный град, порывы ветра будут достигать 25 м/с и более. Помимо этого, на востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В региональном управлении МЧС предупредили о возможном увеличении количества аварий на электросетях и повреждении окон и кровли в зданиях. Южноуральцев просят не находиться возле деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП при сильном ветре и в грозу.
Фото с сайта nicefon.ru
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