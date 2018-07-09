В «МРСК Урала» объяснили новый порядок оплаты счетов за электричество в Челябинской области

Фото с сайта ngs24.ru

С 1 июля в Челябинской области сменился гарантирующий поставщик электроэнергии.

С июля компания «МРСК Урала» стала заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии с потребителями на всей территории региона, за исключением Магнитогорска. Компания предостерегла южноуральцев не совершать авансовые платежи за июль на счета «Челябэнергосбыта», поскольку эту организацию лишили статуса поставщика. При этом за июнь квитанции придут еще от прежней организации.

«Если вы уже уплатили аванс за июль 2018 года, либо у вас есть переплата за предыдущие периоды, необходимо написать заявление в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» для возврата авансового платежа», — говорится в сообщении пресс-службы «МРСК Урала».

Жителям области перезаключать договоры не нужно, это необходимо сделать только бюджетным организациям и управляющим компаниям.

Квитанции за июль от «МРСК Урала» потребителям придут в начале августа. «Необходимо внимательно следить за реквизитами, указанными в квитанциях, и оплачивать услуги за потребленную электроэнергию только «МРСК Урала», — подчеркнули в компании.

Как заявили представители «МРСК Урала», смена гарантирующего поставщика не отразится на тарифах и не повлияет на надежность электросетей.

Фото с сайта ngs24.ru

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