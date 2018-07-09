Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов привезет в Челябинск Кубок Стэнли в августе

Фото с сайта nhl.com

Главный трофей НХЛ приедет в Челябинск.

15 августа его выставят на всеобщее обозрение в стенах ледовой арены «Трактор». В этот день «черно-белые» будут играть с «Металлургом» в матче Кубка губернатора, передает ТАСС слова директора ХК «Трактор» Ивана Сеничева.

В субботу, 7 июля, Кубок Стэнли привез в Москву Александр Овечкин, капитан команды Washington Capitals, которая завоевала трофей месяц назад в финале плей-офф НХЛ. В Челябинск кубок привезет нападающий «Вашингтона», воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов.

Фото с сайта nhl.com

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