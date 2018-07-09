Челябинск
- 62.8338р. - 0.2878
- 73.9365р. + 0.0337
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов привезет в Челябинск Кубок Стэнли в августе
09.07.2018 г. 08:43
Фото с сайта nhl.com
Главный трофей НХЛ приедет в Челябинск.
15 августа его выставят на всеобщее обозрение в стенах ледовой арены «Трактор». В этот день «черно-белые» будут играть с «Металлургом» в матче Кубка губернатора, передает ТАСС слова директора ХК «Трактор» Ивана Сеничева.
В субботу, 7 июля, Кубок Стэнли привез в Москву Александр Овечкин, капитан команды Washington Capitals, которая завоевала трофей месяц назад в финале плей-офф НХЛ. В Челябинск кубок привезет нападающий «Вашингтона», воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов.
Фото с сайта nhl.com
Новости на эту тему
- 09.07.2018 г. В центре Челябинска появятся солнечные часы с логотипом «Трактора»
- 18.06.2018 г. Хоккеист Евгений Кузнецов привезет Кубок Стэнли в Челябинск
- 01.06.2018 г. Бывший тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин перешел в СКА
- 24.05.2018 г. Игрока челябинского «Трактора» Павла Францоуза признали лучшим вратарем сезона в КХЛ
- 07.05.2018 г. В Челябинске телеведущую и блогера Соню Гудим вызвали в ФСБ