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В центре Челябинска появятся солнечные часы с логотипом «Трактора»
09.07.2018 г. 08:09
Фото: Данил Шмыгин / facebook.com
Челябинский скульптор Данил Шмыгин планирует создать солнечные часы с логотипом хоккейного клуба «Трактор».
Арт-объект появится на лужайке перед торговым комплексом «Урал» со стороны улицы Воровского. Диаметр циферблата, выполненного мозаикой вручную, будет равняться четырем метрам, в его центре поместится эмблема «Трактора».
Данил Шмыгин на своей странице в Facebook заявил, что получил все необходимые разрешения от администрации Центрального района и руководства хоккейного клуба.
Фото: Данил Шмыгин / facebook.com
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