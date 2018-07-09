В центре Челябинска появятся солнечные часы с логотипом «Трактора»

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

Челябинский скульптор Данил Шмыгин планирует создать солнечные часы с логотипом хоккейного клуба «Трактор».

Арт-объект появится на лужайке перед торговым комплексом «Урал» со стороны улицы Воровского. Диаметр циферблата, выполненного мозаикой вручную, будет равняться четырем метрам, в его центре поместится эмблема «Трактора».

Данил Шмыгин на своей странице в Facebook заявил, что получил все необходимые разрешения от администрации Центрального района и руководства хоккейного клуба.

Фото: Данил Шмыгин / facebook.com

Все новости за 09.07.2018 г.»