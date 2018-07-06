Мужчину, который жестоко убил хаски в Челябинске, отправят на экспертизу в психбольницу

Фото с сайта 74.мвд.рф

Гражданина Казахстана, убившего хаски на берегу реки Миасс, принудительно поместят в психоневрологическую больницу.

25-летний бездомный мужчина убил собаку породы хаски в начале апреля. Тело животного на Университетской набережной обнаружили прохожие. Живодера поймали на месте, очевидцы вызвали полицейских.

На мужчину завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Сначала подозреваемый прошел амбулаторную психиатрическую экспертизу, но врачи не смогли установить, является ли он здоровым человеком, либо нуждается в лечении. Теперь назначена стационарная экспертиза. Мужчину принудительно поместят в психоневрологическую больницу. Решение об этом принял Калининский районный суд.

Пhи рассмотрении ходатайства судом подозреваемый пояснил, что он здоров и хочет продолжить трудовую деятельность в Челябинске.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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