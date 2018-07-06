В Сатке фасады нескольких зданий украсили огромные граффити российских и иностранных художников

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области во второй раз проходит международный фестиваль уличной живописи Satka Street Art Fest.

Московский художник Алексей Лука расписал абстрактными фигурами фасад бывшего ремонтного цеха для карьерных самосвалов площадью 500 кв. м. Это самое большое граффити, созданное одним художником на фестивале. Мастер Хендрик Байкирх из Германии нарисовал на глухой стене одной из многоэтажек огромный фотореалистичный портрет прабабушки с правнучкой.

В центре города на фасаде почтамта появилась трехмерная иллюзия художника Данилы Шмелева, а гость из ЮАР Рики Ли Гордон изобразил на жилом доме уральский горный пейзаж и африканскую антилопу. Также в рамках фестиваля проходят выставки и показы документальных фильмов.

Второй этап Satka Street Art Fest состоится в августе. На Южный Урал приедут ведущие мастера уличной живописи из Австралии и Китая.

Фото: Правительство Челябинской области / pravmin74.ru

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