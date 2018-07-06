- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
В Сатке фасады нескольких зданий украсили огромные граффити российских и иностранных художников
06.07.2018 г. 15:33
В Челябинской области во второй раз проходит международный фестиваль уличной живописи Satka Street Art Fest.
Московский художник Алексей Лука расписал абстрактными фигурами фасад бывшего ремонтного цеха для карьерных самосвалов площадью 500 кв. м. Это самое большое граффити, созданное одним художником на фестивале. Мастер Хендрик Байкирх из Германии нарисовал на глухой стене одной из многоэтажек огромный фотореалистичный портрет прабабушки с правнучкой.
В центре города на фасаде почтамта появилась трехмерная иллюзия художника Данилы Шмелева, а гость из ЮАР Рики Ли Гордон изобразил на жилом доме уральский горный пейзаж и африканскую антилопу. Также в рамках фестиваля проходят выставки и показы документальных фильмов.
Второй этап Satka Street Art Fest состоится в августе. На Южный Урал приедут ведущие мастера уличной живописи из Австралии и Китая.
Фото: Правительство Челябинской области / pravmin74.ru
- 26.06.2018 г. На деревьях в парке имени Гагарина художница нарисовала рысь и лесных духов
- 01.06.2018 г. В Челябинске на джазовом фестивале презентуют новый переносной орган
- 29.05.2018 г. В первые летние выходные в Челябинске пройдет международный джазовый фестиваль
- 22.05.2018 г. В челябинской картинной галерее покажут «Котов Малевича»
- 14.05.2018 г. Челябинцы заметили енота на трансформаторной будке рядом с «Детским миром»