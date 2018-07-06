- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
В День семьи, любви и верности челябинцы смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ
06.07.2018 г. 15:27
Специальный пункт для сдачи анализа на ВИЧ откроют в Металлургическом районе и на Кировке.
День семьи, любви и верности в стране будут отмечать 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православии покровительствуют семье и браку. В Челябинске праздничные мероприятия пройдут в парке имени Тищенко, а также в центре города на Кировке и в парке имени Гагарина, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Челябинцев ждут концертные программы, мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. В парке Тищенко и на Кировке будут работать специальные пункты, где челябинцы смогут пройти бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ.
«В День семьи, любви и верности хочется еще раз акцентировать вниманием на том, что важно воздерживаться от беспорядочных половых связей, использовать средства барьерной контрацепции, а также хранить верность партнеру, чей ВИЧ-статус вы знаете», – прокомментировала представитель Областного СПИД-центра Наталия Брылина.
Фото с сайта nokstv.ru
- 29.06.2018 г. В Челябинске бездомные прошли тестирование на ВИЧ
- 22.06.2018 г. В Международный день борьбы с наркоманией челябинцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
- 19.06.2018 г. В Челябинске откроют пункт для анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ
- 07.06.2018 г. Жителя Челябинска посадили на пять лет за то, что он заразил двух женщин ВИЧ
- 23.05.2018 г. В Челябинской области зафиксировали снижение смертности от СПИДа на 13%