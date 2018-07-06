В День семьи, любви и верности челябинцы смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ

Фото с сайта nokstv.ru

Специальный пункт для сдачи анализа на ВИЧ откроют в Металлургическом районе и на Кировке.

День семьи, любви и верности в стране будут отмечать 8 июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православии покровительствуют семье и браку. В Челябинске праздничные мероприятия пройдут в парке имени Тищенко, а также в центре города на Кировке и в парке имени Гагарина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Челябинцев ждут концертные программы, мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. В парке Тищенко и на Кировке будут работать специальные пункты, где челябинцы смогут пройти бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ.

«В День семьи, любви и верности хочется еще раз акцентировать вниманием на том, что важно воздерживаться от беспорядочных половых связей, использовать средства барьерной контрацепции, а также хранить верность партнеру, чей ВИЧ-статус вы знаете», – прокомментировала представитель Областного СПИД-центра Наталия Брылина.

Фото с сайта nokstv.ru

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