В Челябинской области 11 дальнобойщиков в течение полутора недель удерживают на таможне

Фото с сайта IrCity.ru

Челябинский омбудсмен проверила ситуацию с задержанием 11 фур, перевозивших санкционные фрукты.

Грузовики задержали на таможне 26 июня. Ящики с яблоками были перемаркированы: страной-производителем вместо Польши был указан Кыргызстан. Фрукты направили на экспертизу, которая длится по сей день.

Все это время грузовики и их водители находятся на таможне. Они вынуждены ночевать в кабинах машин, не имеют возможности нормально помыться, у большинства из них заканчиваются деньги на еду и воду.

В четверг, 5 июля, на пограничный пост прибыла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. По словам сотрудников таможни, отпустить водителей они пообещали в пятницу, 6 июля. Если подтвердится, что товар произведен в Евросоюзе, то его конфискуют.

Фото с сайта IrCity.ru

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