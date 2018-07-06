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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области 11 дальнобойщиков в течение полутора недель удерживают на таможне
06.07.2018 г. 15:25
Челябинский омбудсмен проверила ситуацию с задержанием 11 фур, перевозивших санкционные фрукты.
Грузовики задержали на таможне 26 июня. Ящики с яблоками были перемаркированы: страной-производителем вместо Польши был указан Кыргызстан. Фрукты направили на экспертизу, которая длится по сей день.
Все это время грузовики и их водители находятся на таможне. Они вынуждены ночевать в кабинах машин, не имеют возможности нормально помыться, у большинства из них заканчиваются деньги на еду и воду.
В четверг, 5 июля, на пограничный пост прибыла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. По словам сотрудников таможни, отпустить водителей они пообещали в пятницу, 6 июля. Если подтвердится, что товар произведен в Евросоюзе, то его конфискуют.
Фото с сайта IrCity.ru
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