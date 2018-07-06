- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
Хоккеист Антон Глинкин презентует в Челябинске Кубок Гагарина
06.07.2018 г. 14:49
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин привезет в Челябинск Кубок Гагарина, который он в минувшем сезоне выиграл в составе «Ак Барса».
Главный трофей КХЛ выставят в столице Южного Урала в субботу, 7 июля. С 11:00 до 13:00 его можно будет увидеть во дворце спорта «Трактор» на улице Савина, а с 15:00 до 17:00 трофей презентуют в стенах ледовой арены «Трактор». В программе мероприятий — фото и автограф-сессии, сообщили в пресс-службе «черно-белых».
В Челябинск Кубок Гагарина привезет нынешний нападающий «Трактора» Антон Глинкин. Главный трофей КХЛ он завоевал в апреле 2018 года в составе «Ак Барса». За казанскую команду хоккеист играл последние два сезона, а в мае стало известно, что Антон Глинкин возвращается в Челябинск.
Фото с сайта u-f.ru
- 11.05.2018 г. Данис Зарипов привезет в Челябинск Кубок Гагарина
- 02.03.2018 г. Борис Дубровский пожелал хоккеистам «Трактора» «достижения амбициозных целей» в Кубке Гагарина
- 20.04.2016 г. «Гуляли всю ночь». Как Магнитогорск отметил победу «Металлурга» и встретил Кубок Гагарина
- 20.04.2016 г. Дубровский назвал победу «Металлурга» в кубке Гагарина «блистательной»
- 18.02.2016 г. Почти 1,5 тыс. челябинцев сфотографировались с Кубком Гагарина