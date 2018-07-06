Хоккеист Антон Глинкин презентует в Челябинске Кубок Гагарина

Фото с сайта u-f.ru

Нападающий «Трактора» Антон Глинкин привезет в Челябинск Кубок Гагарина, который он в минувшем сезоне выиграл в составе «Ак Барса».

Главный трофей КХЛ выставят в столице Южного Урала в субботу, 7 июля. С 11:00 до 13:00 его можно будет увидеть во дворце спорта «Трактор» на улице Савина, а с 15:00 до 17:00 трофей презентуют в стенах ледовой арены «Трактор». В программе мероприятий — фото и автограф-сессии, сообщили в пресс-службе «черно-белых».

В Челябинск Кубок Гагарина привезет нынешний нападающий «Трактора» Антон Глинкин. Главный трофей КХЛ он завоевал в апреле 2018 года в составе «Ак Барса». За казанскую команду хоккеист играл последние два сезона, а в мае стало известно, что Антон Глинкин возвращается в Челябинск.

Фото с сайта u-f.ru

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