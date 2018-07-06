Время пересечения границы Челябинской области и Казахстана может увеличиться из-за Сабантуя

Фото с сайта kazanec.info

В пограничном управлении ФСБ по Челябинской области предупредили о возможных трудностях при прохождении контроля в пункте пропуска «Бугристое».

Традиционный праздник состоится на летном поле под Троицком в субботу, 7 июля. Ожидается, что его посетят порядка 50 тыс. гостей, причем часть их приедет из Казахстана.

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области предупредило южноуральцев о том, что на пункте пропуска «Бугристое» ожидается увеличенный поток транспорта на въезд в Россию. Кроме того, трассу Челябинск — Троицк сейчас ремонтируют, там ввели реверсивное движение. Поэтому время прохождения контроля может быть увеличено.

Пограничники советуют в субботу пересекать границу в менее загруженных пунктах пропуска — «Мариинский» в Брединском районе и «Николаевка» в Варненском районе.

Фото с сайта kazanec.info

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