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29.06.2018 г. | 08:48
Время пересечения границы Челябинской области и Казахстана может увеличиться из-за Сабантуя
06.07.2018 г. 14:45
В пограничном управлении ФСБ по Челябинской области предупредили о возможных трудностях при прохождении контроля в пункте пропуска «Бугристое».
Традиционный праздник состоится на летном поле под Троицком в субботу, 7 июля. Ожидается, что его посетят порядка 50 тыс. гостей, причем часть их приедет из Казахстана.
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области предупредило южноуральцев о том, что на пункте пропуска «Бугристое» ожидается увеличенный поток транспорта на въезд в Россию. Кроме того, трассу Челябинск — Троицк сейчас ремонтируют, там ввели реверсивное движение. Поэтому время прохождения контроля может быть увеличено.
Пограничники советуют в субботу пересекать границу в менее загруженных пунктах пропуска — «Мариинский» в Брединском районе и «Николаевка» в Варненском районе.
Фото с сайта kazanec.info
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