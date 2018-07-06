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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинцы пачками продают в интернете памятные банкноты к чемпионату мира по футболу
06.07.2018 г. 14:02
Жители Челябинска разместили десятки объявлений о продаже «футбольных банкнот».
Кто-то отдает купюры поштучно, это выйдет покупателям дороже, а некоторые - выставили на продажу целые пачки банкнот по 1 тыс. штук в каждой. Цены варьируются от 200 до тысячи рублей.
Тем временем, получить памятные футбольные сторублевки без дополнительных доплат можно было в течение этой недели. Банки объявили акцию по обмену монет на купюры. Она началась в понедельник и должна была завершиться сегодня, но где-то банкноты закончились уже в среду.
Так, слушательница «Челябинского эха» Анна в этот день посетила отделение одного из банков на улице Труда, там ей сказали, что купюр нет, и посоветовали обратиться в центральный офис. А уже в четверг вечером в другом отделении этого же банка в Ленинском районе сообщили, что сторублевки закончились во всех подразделениях.
В некоторых кредитных организациях при обмене денег паспорт не требовали, а в других документ, удостоверяющий личность, предъявлять было обязательно. Практически везде к кассам выстраивались очереди.
Скриншот с сайта avito.ru
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