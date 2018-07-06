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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинского коллекционера судят за кражу фрагмента метеорита из музея
06.07.2018 г. 13:49
Суд над похитителем фрагмента метеорита проходит в Челябинске.
Кусок небесного тела весом более 2,5 килограмма пропал из запасников государственного исторического музея Челябинской области год назад. Там для всеобщего обозрения помещен самый большой фрагмент метеорита, упавшего в озеро Чебаркуль зимой 2013 года.
Руководство музея заявило о пропаже в ФСБ. Экспонат обнаружили в частной коллекции геолога, который давал музею консультации. По данным ФСБ, рыночная стоимость 1 килограмма метеорита составляет более 1 млн рублей.
Коллекционера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент уже прошло два заседания по делу, еще одно состоится 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального райсуда Челябинска.
Фото с сайта vistanews.ru
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