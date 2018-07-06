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29.06.2018 г. | 08:48
Рекультивацию челябинской свалки будет контролировать экспертный совет при минприроды России
06.07.2018 г. 13:10
В министерстве природных ресурсов и экологии России состоялось первое заседание экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.
Глава ведомства Дмитрий Кобылкин в ходе заседания заявил, что в крупных городах России до 2024 года ликвидируют 191 несанкционированный полигон ТБО. Министр отметил плодотворную работу экологических активистов в регионах. Некоторые из них выступили на заседании. Председатель челябинского экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков в своем докладе рассказал о ходе закрытия и планах по рекультивации свалки в столице Южного Урала. Он заявил корреспонденту «Челябинского эха», что экспертный совет будет контролировать работу с полигонами ТБО в регионах.
«Задача совета, который создан, — следить за ходом рекультивации свалок, которые уже происходят в регионах, в частности, в Подмосковье, и определять те объектов, которые в первую очередь необходимо рекультивировать. И мы тоже будем их контролировать. То есть это прежде всего вопросы отходов, которые возникают у нас в стране. Потому что в каждом регионе нашей страны есть проблемы со свалками и коммунальными или промышленными отходами», — рассказал Виталий Безруков.
Экспертный совет принял решение сделать следующее свое заседание выездным. По словам Виталия Безрукова, оно состоится либо в Подмосковье, либо в Челябинске. Однако эксперты в любом случае приедут с инспекцией в столицу Южного Урала. По предварительным данным, это произойдет в сентябре или чуть позже, когда в Челябинске будет окончательно закрыта городская свалка и начнется процесс ее рекультивации.
Фото с сайта news.vse42.ru
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