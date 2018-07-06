К саммиту ШОС в Челябинске отремонтируют здания оперного театра и публичной библиотеки

Фото с сайта сhelprof.ru

К 2020 году в Челябинске отремонтируют 77 зданий, которые находятся в региональной собственности.

Всего на гостевых маршрутах Челябинска расположены 325 объектов недвижимости, являющихся собственностью Челябинской области. По данным регионального минимущества, 77 из них нуждаются в реконструкции.

Помимо прочих капитальный ремонт ждет фасады театра оперы и балета имени М.И. Глинки и здания Челябинской областной научной библиотеки. Как сообщили в пресс-службе регионального минимущества, в данный момент объемы предстоящих работ оценивают на комиссионных выездах.

Фото с сайта сhelprof.ru

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