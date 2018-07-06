- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
Апелляцию по делу экс-главы минсоца Челябинской области рассмотрят 13 июля
06.07.2018 г. 12:14
Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Олегу Бехтереву и его пособнице.
Апелляцию по делу бывшего министра социальных отношений Олега Бехтерева будут рассматривать 13 июля в 15:00, сообщает ТАСС.
Экс-чиновника в конце марта приговорили к условному сроку за растрату бюджетных денег. По версии следствия, с декабря 2013 года по февраль 2014 года он при пособничестве женщины-предпринимателя допустил растрату в сумме более 36 млн рублей при заключении госконтрактов по завышенной стоимости.
Олег Бехтерев получил шесть лет лишения свободы условно, соучастница преступления, которой вменили пособничество в растрате, — пять лет также условно. Суд назначил им и штрафы. Бывшему чиновнику — 900 тыс. рублей, предпринимателю — 800 тыс. рублей.
Прокуратура посчитала приговор необоснованно мягким и подала апелляцию.
Фото с сайта sibkray.ru
- 09.04.2018 г. Прокуратура обжаловала условный срок бывшему министру соцотношений Челябинской области Олегу Бехтереву
- 29.03.2018 г. Экс-глава минсоца Челябинской области получил условный срок за растрату 38 млн бюджетных рублей
- 10.03.2016 г. Завершено расследование дела о бюджетных хищениях экс-министра соцотношений Челябинской области
- 30.11.2015 г. Бывшего главу министерства соцотношений Челябинской области подозревают в получении взятки
- 29.12.2014 г. Экс-министра соцотношений Челябинской области арестовали за бюджетные хищения