Апелляцию по делу экс-главы минсоца Челябинской области рассмотрят 13 июля

Фото с сайта sibkray.ru

Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Олегу Бехтереву и его пособнице.

Апелляцию по делу бывшего министра социальных отношений Олега Бехтерева будут рассматривать 13 июля в 15:00, сообщает ТАСС.

Экс-чиновника в конце марта приговорили к условному сроку за растрату бюджетных денег. По версии следствия, с декабря 2013 года по февраль 2014 года он при пособничестве женщины-предпринимателя допустил растрату в сумме более 36 млн рублей при заключении госконтрактов по завышенной стоимости.

Олег Бехтерев получил шесть лет лишения свободы условно, соучастница преступления, которой вменили пособничество в растрате, — пять лет также условно. Суд назначил им и штрафы. Бывшему чиновнику — 900 тыс. рублей, предпринимателю — 800 тыс. рублей.

Прокуратура посчитала приговор необоснованно мягким и подала апелляцию.

Фото с сайта sibkray.ru

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